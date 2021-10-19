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Походы по Турции

Итак, поход в Турцию! Почему? Ответов на этот вопрос множество. Например - лето ещё не скоро, а серые и однообразные будни вгоняют в тоску. Хочется посмотреть и узнать знакомую многим страну с другой стороны. Познакомится с культурой и бытом гостеприимного народа…. Какая бы причина не повлекла вас в эту солнечную страну, море удовольствия и позитивных эмоций в походе по Турции вам гарантированы. У нас вы сможете подобрать поход по Ликийской тропе и увидеть горы и море. Тем же, кто там был, мы предлагаем незабываемые туры в Каппадокию. 

Маршруты по Турции:

«Невероятная Каппадокия»

НЕВЕРОЯТНАЯ, ПОТРЯСАЮЩАЯ, НЕРЕАЛЬНАЯ….. КАППАДОКИЯ!!! Так в 3-х словах можно описать этот район Турции. Хотите проверить и убедится сами? Гарантируем — вы будете поражены! Мы предлагаем принять участие в легком трекинге по долинам и пещерным городам этого волшебного места. Отличительной особенностью данного тура является его…

 

Стоимость: 200$ Расстояние: 40 км Дней: 5

«Турецкие дали». Ликийский путь.

Почему Турция? Да ещё и не «тюлений отдых», где все включено? А потому, что Турция страна контрастов и наверняка стоит познакомиться с теми её гранями, которые недоступны пляжным туристам. И что бы максимально вкусить и познать, мы предлагаем поход по Ликийской тропе, всемирно известному…

 

Стоимость: 320$ Расстояние: 85 км Дней: 10

Турецкий экспресс. Большое путешествие по Турции.

Пожалуй, иначе назвать этот тур не получится. Турция – страна с разнообразными природными чудесами. Тут вам и теплое море с чудесными пляжами и высокие горы с реками и каньонами, и природные спа и глубокие ущелья с долинами, фигуры выветривания и места горной эрозии. А наличие многовековой культуры и истории придает всему флёр таинственности и загадки. Плюс ко всему чудесный климат, большое количество солнца и обилие фруктов делают посещение этой страны незабываемым! Наш тур начнется с средеземноморского побережья, заведет нас в горы...

 

Стоимость: 500$ Дней: 15

Прибрежная Ликия

Представляем вам легкий поход по Ликийскому пути! Никаких высоких гор, длинных переходов и тяжелых рюкзаков. Вас ждет теплое Средиземное море, потрясающие бухты и заливы, античные города и курортные поселки. Апельсины, гранаты, лимоны и мандарины, висящие на ветках. Широкие пляжи и шум прибоя, манящие огни на горе Химера, античные города и морские прогулки на яхте … Всё это вам будет доступно в походе по Турции вдоль морского побережья.

 

Стоимость: 250$ Дней: 8

Расписание

Крым 19 окт - 21 окт;
Долина привидений
Кавказ 06 март - 12 март;
Горнолыжка Архыз-Домбай
Крым 20 март - 22 март;
Покоряем Чатыр-Даг
Крым 20 март - 24 март;
Четыре вершины
Крым 22 март - 24 март;
Долина привидений
Крым 03 апр - 07 апр;
По улицам пещерных городов
Турция 03 апр - 12 апр;
Турецкие дали
Турция 17 апр - 21 апр;
Невероятная Каппадокия
Турция 23 апр - 29 апр;
Прибрежная Ликия
Крым 24 апр - 30 апр;
Авто-пешеходный Восточный Крым
Крым 01 мая - 06 мая;
Тропой из Ялты в Балаклаву
Крым 08 мая - 10 мая;
Загадки каменных изваяний
Турция 15 мая - 21 мая;
Прибрежная Ликия
Турция 22 мая - 31 мая;
Турецкие дали
Крым 23 мая - 29 мая;
Авто-пешеходный Восточный Крым
Крым 05 июнь - 09 июнь;
По улицам пещерных городов
Крым 12 июнь - 17 июнь;
Открываем Новый Свет
Крым 19 июнь - 24 июнь;
Навстречу утреннему солнцу
Крым 03 июль - 08 июль;
Открываем Новый Свет
Крым 10 июль - 15 июль;
Навстречу утреннему солнцу
Крым 17 июль - 22 июль;
Тропой из Ялты в Балаклаву
Крым 24 июль - 28 июль;
По улицам пещерных городов
Крым 31 июль - 05 авг;
Дорогами княжества Феодоро
Крым 07 авг - 11 авг;
По улицам пещерных городов
Крым 14 авг - 19 авг;
Открываем Новый Свет
Крым 21 авг - 26 авг;
Тропой из Ялты в Балаклаву
Крым 28 авг - 02 сен;
Навстречу утреннему солнцу
Крым 04 сен - 09 сен;
Тропой из Ялты в Балаклаву
Крым 11 сен - 15 сен;
По улицам пещерных городов
Крым 18 сен - 23 сен;
Открываем Новый Свет
Крым 18 сен - 23 сен;
Открываем Новый Свет
43
Походов
8
Маршрутов
12
Месяцев
950
Наши гости

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Крым

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