Походы по Турции

Итак, поход в Турцию! Почему? Ответов на этот вопрос множество. Например - лето ещё не скоро, а серые и однообразные будни вгоняют в тоску. Хочется посмотреть и узнать знакомую многим страну с другой стороны. Познакомится с культурой и бытом гостеприимного народа…. Какая бы причина не повлекла вас в эту солнечную страну, море удовольствия и позитивных эмоций в походе по Турции вам гарантированы. У нас вы сможете подобрать поход по Ликийской тропе и увидеть горы и море. Тем же, кто там был, мы предлагаем незабываемые туры в Каппадокию.

Маршруты по Турции:

«Невероятная Каппадокия» НЕВЕРОЯТНАЯ, ПОТРЯСАЮЩАЯ, НЕРЕАЛЬНАЯ….. КАППАДОКИЯ!!! Так в 3-х словах можно описать этот район Турции. Хотите проверить и убедится сами? Гарантируем — вы будете поражены! Мы предлагаем принять участие в легком трекинге по долинам и пещерным городам этого волшебного места. Отличительной особенностью данного тура является его… Стоимость: 200$ Расстояние: 40 км Дней: 5

«Турецкие дали». Ликийский путь. Почему Турция? Да ещё и не «тюлений отдых», где все включено? А потому, что Турция страна контрастов и наверняка стоит познакомиться с теми её гранями, которые недоступны пляжным туристам. И что бы максимально вкусить и познать, мы предлагаем поход по Ликийской тропе, всемирно известному… Стоимость: 320$ Расстояние: 85 км Дней: 10

Турецкий экспресс. Большое путешествие по Турции. Пожалуй, иначе назвать этот тур не получится. Турция – страна с разнообразными природными чудесами. Тут вам и теплое море с чудесными пляжами и высокие горы с реками и каньонами, и природные спа и глубокие ущелья с долинами, фигуры выветривания и места горной эрозии. А наличие многовековой культуры и истории придает всему флёр таинственности и загадки. Плюс ко всему чудесный климат, большое количество солнца и обилие фруктов делают посещение этой страны незабываемым! Наш тур начнется с средеземноморского побережья, заведет нас в горы... Стоимость: 500$ Дней: 15